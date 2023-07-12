سيناتور أمريكي: سئمت من هوس بايدن بعدم استفزاز روسيا بشأن أوكرانيا

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 04:54 ص

عبر السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، عن امتعاضه من "هوس" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"عدم استفزاز" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو".

وكتب السياسي على "تويتر": "لقد سئمت من هوس إدارة بايدن بعدم استفزاز بوتين. ينظر بوتين إلى أنصاف الإجراءات وتركيز بايدن على عدم الاستفزاز على أنه نقطة ضعف

ووفقا له، فقد أضاعت الإدارة الرئاسية الحالية العديد من الفرص لإنهاء النزاع في أوكرانيا واعتماد "قرار قوي لصالح أوكرانيا".

وقال غراهام: "أتفهم إحباط زيلينسكي من إدارة بايدن وألمانيا وحفنة من الآخرين بشأن الانضمام إلى حلف الناتو".