أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا طفيفا علي مستوى كافة الأعيرة، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، متأثرا بانخفاضه بالبورصات العالمية خلال التعاملات الفورية نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

تراجع سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملاته الصباحية اليوم في سوق الصاغة المصرية عند مستوى، 2175 جنيها للبيع، و2165 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا بين فئات الذهب المتطاولة في مصر، 2486 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عيار 22، في تعاملاته اليوم في الصاغة المصرية عند مستوى، 2278.5 جنيه للبيع، و2268 جنيها للشراء.

و بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة المصرية حوالي 1864 جنيها.

هبط سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم في الصاغة المصرية ليسجل، 1450 جنيها للبيع، و1443.25 جنيه للشراء.

انخفض سعر الذهب عيار 12 في تعاملاته اليوم في محلات الصاغة ليسجل، 1242.75 جنيه للبيع، و1237.25 جنيه للشراء.

تراجع سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملاته الصباحية اليوم عند مستوى، 932.25 جنيه للبيع، و925.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) نحو 17.400 ألف بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الاوقية” و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ، حوالي 77.315 جنيها للجرام.

وسجل سعر الاونصة عالميا 1931 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و بالنسبة لاسعار الذهب في البورصة العالمية، بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، كما استقر سعر الذهب عند المستوى 1940.65 دولار للأونصة كما سجل المعدن الاصفر انخفاض طفيف يوم امس الثلاثاء ، بنسبة 0.50 %،

