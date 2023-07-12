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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلان حالة تأهب جوي في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي إنذارا بغارات في كييف وعدد من المقاطعات شمال وشرق البلاد، بحسب بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

وأعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة وخاركوف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيغيف، وفقا لبيانات الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، ونفذته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

ويتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم منذ التاريخ المذكور، حيث تشمل مختلف مناطق البلاد في بعض الأحيان.

 

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