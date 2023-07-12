طائرة أمريكية تغير مسار رحلتها عقب إزعاج أحد ركابها

أجبرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية على تغيير مسار رحلتها بسبب مسافر رفض بغضب وبشدة وجبة الطعام التي قدمت له.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الطائرة كانت متوجهة من مطار هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إلى العاصمة الهولندية أمستردام، وأبدى مسافر على درجة الأعمال غضبه من عدم توفر وجبة الطعام التي طلبها واستبدالها بأخرى.

ووقعت الحادثة عقب ساعتين من إقلاع الطائرة عند الساعة (4:20 مساء) بالتوقيت المحلي في هيوستن، حيث كانت متواجدة في المجال الجوي لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

ونشرت شركة "XJonNYC" المطلعة في مجال الطيران تغريدة قالت فيها "إن طاقم الطائرة أبلغ عن وجود مسافر يشكل تهديدا من المستوى الأولى، والذي يعد أدنى مستوى من التهديدات وذلك لغضبه من عدم حصوله على الوجبة التي أرادها".

بدورها، أوضحت شركة الطيران الأمريكية أن "رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولي (بشيكاغو) وهبطت بسلام بعد إزعاج الركاب".

وأضافت: "سلطات إنفاذ القانون تواجدت عند بوابة الطائرة حيث اصطحبت الراكب إلى خارجها قبل مواصلة الرحلة إلى أمستردام".