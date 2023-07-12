نيبينزيا: الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم ينفذ

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 03:00 ص

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الجزء المتعلق بتصدير الأسمدة الروسية ضمن صفقة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لم ينفذ.

وقال نيبينزيا للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "الجزء الروسي من الاتفاقات لم ينفذ، وكنا نتحدث عن ذلك على مدار العام، على الرغم من كل جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمين العام شخصيا".

ويأتي تصريح نيبينزيا ردا على سؤال بشأن آفاق تمديد صفقة الحبوب، التي ينتهي سريانها بعد عدة أيام.

وتساءل نيبينزيا بهذا الصدد: "فماذا تتوقعون؟".

ولم يكشف الدبلوماسي الروسي عن أي تفاصيل بشأن الزيارة المحتملة لمديرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبين، إلى روسيا.

ويذكر أن روسيا قد أعلنت أنها لن تمدد صفقة الحبوب بعد 17 يوليو الجاري، بسبب عدم تنفيذ الشروط الخاصة برفع القيود عن صادرات الأسمدة والأغذية الروسية.