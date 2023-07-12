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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يعلن فتح خطوط جوية جديدة في العواصم الإفريقية وإنشاء مناطق حرة مع الدول المجاورة

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن فتح خطوط جوية جديدة في العواصم الإفريقية المهمة، وإنشاء مناطق حرة مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح خطوط بحرية أخرى في الأفق لتشجيع التعاون مع الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه، اليوم، على احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير، بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "التزام، إنجازات، وآفاق"، حيث كرم 14 مؤسسة اقتصادية من مختلف الفئات، لتشجيع وتحفيز المصدرين الجزائريين.
وأضاف أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات سترتفع من 7 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أنه وجه رئيس الحكومة الجزائرية بتنصيب المجلس الأعلى للمصدرين لتقديم التسهيلات والتحفيزات لهم.
 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح خطوط جوية جديدة الجزائر