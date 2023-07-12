احتفال فريق عمل "أولاد حريم كريم" بانتهاء تصوير الفيلم 

انتهى فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" من تصوير مشاهدهم بشكل كامل وحددت الشركة المنتجة شهر أغسطس المقبل كموعد لعرضه بالسينمات.

واحتفل كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير على أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو ملىء بالبهجة والسعادة.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت “iproductions” وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، وهناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.