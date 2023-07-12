الشباب والرياضة تنظم ندوات توعوية للأسرة ضمن خطة دعم أندية الفتاة بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة تنمية الشباب ندوة للتوعية الأسرية بعنوان ” القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع وإدارة الوقت ” بمركز شباب مدينة العريش وذلك ضمن خطة دعم أندية الفتاة بمشاركة ٣٠ فتاة .

‎ حاضرت الندوة إسراء المالح و تناولت عدة محاور في مفهوم القيم الأخلاقية وخصائصها ومصادرها ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق والأمانة وتقبل الآخر والاحترام ومساعدة الآخرين.

‎ وأشارت إسراء المالح بشرح المقصود بقبول الآخر وأهمية زرع القيم الأخلاقية الإيجابية في الأطفال والشباب لضمان مستقبل أفضل ومجتمع أكثر استقرارا.

وأشاد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه مراكز الشباب من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.