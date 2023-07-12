بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 48.38 نقطة ليبلغ مستوى 7263.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 67ر0 0.67 في المئة.

وتم تداول 256.5 مليون سهم عبر 12194 صفقة نقدية بقيمة 53.23 مليون دينار كويتي (نحو 162 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.53 نقطة ليبلغ مستوى 5559.05 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 125.7 مليون سهم عبر 4754 صفقة نقدية بقيمة 10.9 ملايين دينار (نحو 2ر33 33.2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 66.49 نقطة ليبلغ مستوى 8099.43 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 83ر0 0.83 في المئة من خلال تداول 130.8 مليون سهم عبر 7440 صفقة بقيمة 42.2 مليون دينار (نحو 128 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35.62 نقطة ليبلغ مستوى 5522.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المئة من خلال تداول 93.16 مليون سهم عبر 3330 صفقة نقدية بقيمة 9.8 ملايين دينار (نحو 29.8 مليون دولار).