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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على تباين في التعاملات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية، الأربعاء، على تباين في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.12 %، عند 11.532,99 نقطة

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.18 % ليستقر عند 862,37 نقطة، في المقابل سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05 % بمجموع 937,61 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" بدوره على ارتفاع طفيف نسبته 0.03 % بمجموع 10.669,46 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليون و48 درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 595 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب تباين الأسهم المتداولة