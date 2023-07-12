اليوم.. الزمالك ينهي استعداداته للقاء الأهلي بالدوري

يختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لموقعة الأهلى، والمقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين .

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية .

ويأتي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المركز الأول لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة .

أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة، وسيلعب مباراة الأهلي، ثم سيتبقى له مباراة أخيرة مع فاركو بالجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الممتاز يوم 16 يوليو الجاري .