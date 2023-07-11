وفاة مسنة إثر نشوب حريق بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

كشف مصدر، بمديرية الصحة بكفر الشيخ، عن وفاة إحدى الحالات عقب نقلها من مستشفى سيدي سالم المركزي، أثناء نشوب حريق بقسم العناية المركزة مساء اليوم، بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأضاف المصدر، أن الحالة تدعي راويه الحسيني محمد غانم، 68 سنة، وكانت مصابة بجلطة بالمخ، أدت لغيبوبة تامة، وتم نقلها من مستشفى السلامة،عن طريق الإسعاف على جهاز تنفس صناعي، لعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، وأثناء الحريق،تم نقلها لمستشفى السلامة مرة أخرى، وتوفيت بالمستشفى، مؤكدًا أن المرضى لم يصابوا بأي حروق.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الحالة الصحية، لجميع مرضى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين سلامتهم الصحية، مؤكدًا أنه عقب الإخطار بالحادث جرى الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية، والدفع 23 سيارة إسعاف، وتم نقل 25 مريض، وتم نقل 5 مرضى لمستشفى كفر الشيخ، و10 مرضى لمستشفى العبور للتأمين الصحي، و8 مرضى لمستشفى دسوق العام، وحالة وفاة نتيجة مضاعفات صحية لمريضة 68 عاما.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في تكييف في حجرة مجاورة لقاعة المرضى، وتم نقل المرضى لضمان عدم تأثرهم بالأدخنة المنبعثة، وتعامل أجهزة الحماية المدنية، وجاري متابعة حالتهم الصحة.

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