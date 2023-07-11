وزير البترول: التركيز على خفض انبعاثات إنتاج واستخدام الطاقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان التركيز يجب ان يكون مٌنصَباً في الوقت الحالي على خفض الانبعاثات من إنتاج واستخدام الطاقة في ضوء التوجه العالمي لمواجهة التغير المناخي والتزام صناعة البترول والغاز بالحياد الكربوني و التحول الطاقي ، مشيرا إلى أن العالم سيستمر في استهلاك مختلف مصادر الطاقة بما فيها البترول والغاز لفترة طويلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتلبية احتياجات الشعوب

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اللقاء الذي نظمته جمعية مديري المناخ ( تشابتر زيرو ايجبت ) وحضرته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمناسبة بدء عمل الجمعية كأول كيان يجمع القطاعين الحكومي والخاص بهدف رفع وعي مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومبادرة حوكمة المناخ ( CGI ) .

واضاف الملا ان تنفيذ التحول الطاقي اولوية لكن يجب ان تكون وفق نهج واقعي و عادل ومتوازن لأنه لا يوجد حل واحد يصلح لجميع الدول وإنما أساليب مختلفة وفق ظروف كل دولة او منطقة جغرافية .

ولفت الي ان التقلبات التي يمر بها قطاع الطاقة العالمي تستدعي تضافر و تكامل جهود وموارد القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتمويل استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق التوجه العالمي لتوفير موارد طاقة نظيفة وتخفيف اثار التغير المناخي .

و استعرض الملا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ ونجاحها خلال يوم ازالة الكربون الذي نظمته خلال المؤتمر لأول مرة بقمم المناخ في وضع صناعة البترول والغاز علي مائدة المناقشات وإبراز جهودها لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات إيمانا منها بأنها تمثل جزءاً من الحل لمواجهة التغير المناخى.

وأشار في هذا الإطار إلى النتائج الإيجابية التي أسفر عنها يوم ازالة الكربون في قمة المناخ بشرم الشيخ ومن أهمها إعلان خارطة طريق لخفض الميثان ومبادرة منتدي شرق المتوسط لإزالة الكربون و توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي .

و أكد الملا أن تكوين شراكات متعددة الأوجه بين الحكومات والقطاعين العام والخاص و تنويعا التكنولوجيا هو مفتاح تحقيق النجاح في التحول الطاقي.

و أشاد بإنشاء جمعية مديري المناخ في أعقاب مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كأحد الكيانات الداعمة لتحقيق أهداف تعزيز التعاون والشراكة في مواجهة التغير المناخي



من جانبه أوضح المهندس أحمد السويدي أول رئيس لجمعية مديري المناخ( تشابتر زيرو ايجبت ) إن الجمعية هي الأولى من نوعها في افريقيا والشرق الاوسط وتعكس مسئولية مصر في مجال الاقتصاد الأخضر .

و أشادت جولي باولي رئيسة مبادرة حوكمة المناخ وجمعية تشابتر زيرو في بريطانيا بانضمام مصر للجمعية التي تهتم بالعمل علي مواجهة الانبعاثات حول العالم موجهة الشكر للحكومة المصرية علي تلك الخطوة واعربت عن تطلعها للعمل مع مصر .