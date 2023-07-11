تحقيقات النيابة حول مصرع طالب غرقا : "نزل للمياه هربا من حرارة الجو"

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول العثور علي جثة طالب بمياه ترعة صول بدائرة مركز شرطة أطفيح، وتبين من خلالها أن المتوفي حاول الهروب من حرارة الجو عن طريق نزول المياه بترعة صول بمنطقة أطفيح، ولأنه لا يجيد السباحة جرفة التيار ولقي مصرعه غرقا، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه ترعة صول بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب في منتصف العقد الثاني.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.