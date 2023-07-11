محافظة بورسعيد تحذر ممارسي رياضة "الإسكيت"

ناشدت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أبناء المدينة الممارسين لرياضة "الإسكيت" خاصة الأطفال والشباب البعد عن مسارات وطرق السيارات والالتزام بارتداء وسائل الأمان خلال ارتداء أحذية التزلج، خشية عليهم من تعريض أنفسهم والآخرين للخطر.

وشددت، في بيان لها، على ضرورة الابتعاد عن الشوارع والطرق السريعة وأي مسارات للسيارات وكذلك الابتعاد عن تجمعات المواطنين في الميادين والأماكن العامة التي تشهد توافد كبير للمواطنين، مع الالتزام بممارسة اللعبة إما في صالات وأماكن مغلقة أو أماكن مفتوحة بعيدة عن مسارات السيارات وتجمعات المواطنين، وكذلك في توقيتات على مدار اليوم لا تشهد زحاما أو تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأكدت محافظة بورسعيد على أنها كانت ومازالت أولى المحافظة التي دعمت الشباب المحبين والممارسين لهذه اللعبة بإقامة نسختين من ماراثون بورسعيد لـ "الإسكيت" بمشاركة الآلاف من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الشباب من الدول العربية المختلفة، إلا أن ذلك جاء في ظل إجراءات مشددة تكفل تأمين أبنائنا وتحافظ عليهم من تعرضهم لأي مخاطر.

وناشدت أولياء الأمور مساندة المحافظة والأجهزة التنفيذية المختلفة في هذا الشأن بالنصح والإرشاد لأبنائهم كونهم أغلى شئ في حياتنا، مختتمة بيانها بعبارة: "لن نسمح أو نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي أذى قد يتعرضون له".