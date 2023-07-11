ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يفوز على إنبي ٢-١ في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

سموحة يفوز على إنبي
سموحة يفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي ،على نظيره إنبي ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ، على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم فريق سموحة عن طريق صديق اوجولا ،وتعادل إنبي عن طريق أحمد آمين أوفا ،ثم عاد وسجل التقدم مصطفى سعد لفريق سموحة ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين مقابل هدف .
وفاز سموحة علي نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ٣٩ في المركز الـعاشر ،بينما تجمد رصيد  إنبي عند النقطة رقم ٤٢ نقطة في المركز الثامن ، بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

سموحة يفوز على إنبي الدوري الممتاز أحمد سامى الجولة قبل الأخيرة بالدوري مباراة سموحة وانبي