سموحة يفوز على إنبي ٢-١ في الجولة قبل الأخيرة بالدوري



فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي ،على نظيره إنبي ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ، على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم فريق سموحة عن طريق صديق اوجولا ،وتعادل إنبي عن طريق أحمد آمين أوفا ،ثم عاد وسجل التقدم مصطفى سعد لفريق سموحة ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين مقابل هدف .

وفاز سموحة علي نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ٣٩ في المركز الـعاشر ،بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة رقم ٤٢ نقطة في المركز الثامن ، بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .