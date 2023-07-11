صحة الدقهلية: فحص ٢٩٧٥ مواطنًا ضمن حملة "قلبك أمانة"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم فحص نحو ٢٩٧٥ مواطنًا حتي الآن ضمن حملة "قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب والتى تأتي تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببدء تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تفعيل المبادرة بنحو 48 منشاة صحية كمرحلة أولي لتقييم الأمراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية وذلك بعد انتهاء الدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة من تدريب الفرق الطبية بالوحدات على أعمال رسم القلب.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت منتصف مايو عن عن وصول 48 جهاز لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب فضلًا عن المستلزمات الطبية اللازمة وذلكً للبدء فى تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة"تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

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