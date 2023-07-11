مدير تعليم القاهرة يتابع تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة على مستوى المديرية.



وأعرب " موسى " عن سعادته بتواجده مع أبنائه الطلبة ، مؤكداً على أهمية القراءة والمعرفة، لتنشئة جيل يتسم بالوعي والإبداع والحفاظ على الهوية العربية جيل قادر على القيام بمسئولياته في المستقبل ، جيل مسلح بالعلم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

يشار إلى أن لجنة التحكيم تكونت من : منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية والمنسق العام المشروع، وفتحية سيد عبد الرازق موجه عام المكتبات بالقاهرة، ومحمد جمال الدين محمد موجه أول مركزى اللغة العربية و التربية الدينية بالمديرية .

يهدف المشروع الوطنى للقراءة، إلى تمكين الأجيال من مفاتيح الإبداع والابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية ، واستغلال وقت الفراغ بطريقة صحيحة .

شارك فى تصفيات اليوم إدارات (الزيتون - الشروق - الزاوية الحمراء - غرب مدينة نصر - وسط القاهرة - غرب القاهرة )