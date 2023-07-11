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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يتابع تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة

جانب من فعاليات المشروع
جانب من فعاليات المشروع
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تابع أيمن موسى  وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،  اليوم الثلاثاء، تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة على مستوى المديرية.

وأعرب " موسى " عن سعادته بتواجده مع أبنائه الطلبة ، مؤكداً على أهمية القراءة والمعرفة، لتنشئة جيل يتسم بالوعي والإبداع والحفاظ على الهوية العربية جيل قادر على القيام بمسئولياته في المستقبل ، جيل مسلح بالعلم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

يشار إلى أن لجنة التحكيم تكونت من  : منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية والمنسق العام المشروع، وفتحية سيد عبد الرازق موجه عام المكتبات بالقاهرة، ومحمد جمال الدين محمد موجه أول مركزى اللغة العربية و التربية الدينية بالمديرية .

يهدف المشروع الوطنى للقراءة، إلى تمكين الأجيال من مفاتيح الإبداع والابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية ، واستغلال وقت الفراغ بطريقة صحيحة .

شارك فى تصفيات اليوم إدارات  (الزيتون - الشروق - الزاوية الحمراء - غرب مدينة نصر - وسط القاهرة - غرب القاهرة )

 

التربية والتعليم الحفاظ على الهوية الهوية العربية المشروع الوطني للقراءة