الذخائر العنقودية.. الولايات المتحدة تقود العالم إلى كارثة.. خبراء يحذرون: انتهاك للحظر الدولي

نشرت صحف أمريكية تقارير حول قرار الولايات المتحدة بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، حيث كشف الرئيس جو بايدن أن الذخيرة بدأت في النفاذ من أوكرانيا لذلك يجب دعمها.

ووصفت مراكز أبحاث هذا القرار بتجاوز القانون الأمريكي وانتهاك الحظر الدولي الذي وقعه حلفاؤه في حلف الناتو.

وقبل قمة حلف الناتو في 11-12 يوليو في فيلنيوس، ليتوانيا، قال بايدن: "إن الأوكرانيين ينفذ منهم الذخيرة" في القتال ضد القوات الروسية، وأنها كانت خطوة مؤقتة للاحتفاظ بأوكرانيا حتى يمكن تكثيف إنتاج طلقات المدفعية التقليدية.

فيما قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع سي إن إن: "لقد كان قرارا صعبا للغاية من جانبي - وبالمناسبة، ناقشت هذا الأمر مع حلفائنا، وناقشت هذا مع أصدقائنا ".

وأضاف: "وهكذا، ما فعلته أخيرا، أخذت توصية وزارة الدفاع - ليس بشكل دائم - ولكن للسماح بهذه الفترة الانتقالية".

يتهرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج من سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه من الحكمة أن توفر الولايات المتحدة هذه الذخائر لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "إن الأمر يتعلق بالحلفاء بشكل منفرد باتخاذ قرارات بشأن تسليم الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، لذلك سيكون هذا على الحكومات أن تقرر - وليس لحلف شمال الأطلسي كتحالف،.

فيما أضافت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: أن المسئولون الأمريكيون لاحظوا أن روسيا كانت تستخدم ذخائرها العنقودية في أوكرانيا في معظم الحرب. واستخدمها الأوكرانيون أيضا، وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يضغط على بايدن لتزويده بالمزيد من أجل طرد الروس الذين يتم حصارهم في الخنادق ومنع الهجوم المضاد لأوكرانيا."

سألت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونالك عن موقفه من قرار الولايات المتحدة. أكد ريشي سوناك أن المملكة المتحدة كانت واحدة من 123 دولة وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية وتثبط استخدامها.

فيما قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز للصحفيين إن بلادها لديها "التزام ثابت" بأنه لا يمكن إرسال بعض الأسلحة والقنابل إلى أوكرانيا. واضلفت: "لا للقنابل العنقودية ونعم للدفاع المشروع عن أوكرانيا، والتي نفهم أنه لا ينبغي تنفيذها بالقنابل العنقودية".

لكن ألمانيا، الموقعة أيضا على المعاهدة، قالت إنه على الرغم من أنها لن توفر مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا، إلا أنها تتفهم الموقف الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت للصحفيين في برلين: "نحن على يقين من أن أصدقائنا الأمريكيين لم يتخذوا القرار بشأن توريد مثل هذه الذخيرة باستخفاف".

وعلقت الرابطة المستقلة غير الحكومية لتحديد الأسلحة (ACA) على القرار الأمريكي إنه إذا قرر إعطاء ذخيرة عنقودية، فإن الولايات المتحدة ستنتهك اتفاقية الذخائر العنقودية.

الذخائر العنقودية

تم تصميم الذخائر العنقودية لتفريق أو إطلاق الذخائر الصغيرة المتفجرة، التي يزن كل منها أقل من 20 كيلوجراما، وتشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة.

يتضمن المخزون الأمريكي الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض (DPICMs) والرؤوس الحربية من الأرض إلى السطح وأنواع أخرى من الذخائر العنقودية القديمة.

بالنظر إلى أن الذخائر العنقودية تشتت مئات أو حتى الآلاف من القنابل الصغيرة ولكن القاتلة، فإن استخدامها ينتج كميات كبيرة من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة التي يمكن أن تشوه أو تجرح أو تقتل المدنيين والقوات الصديقة أثناء النزاع وبعده بفترة طويلة.

تحذير عاجل

حذر المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة داريل جي كيمبال: "بعض أنواع المساعدات العسكرية الأمريكية والأوروبية القاتلة لأوكرانيا، بما في ذلك الذخائر العنقودية، ستكون تصعيدية ويؤدي إلى نتائج عكسية، ولن تزيد إلا من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون القبض عليهم في مناطق القتال وأولئك الذين سيعودون يوما ما إلى مدنهم وبلداتهم ومزارعهم".

ضمانات أوكرانية

فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن أوكرانيا قدمت "ضمانات مكتوبة" بأنها لن تستخدم هذه الذخائر العنقودية على الأراضي الأجنبية، ولكن للدفاع عن أراضيها، والحفاظ على سكانها المدنيين قدر الإمكان.

وردا على ذلك، أشار مراسل لوموند الأمريكي بيوتر سمولار إلى أن الضمان الورقي له "قيمة نسبية". وأضاف: كيف سيتم تحديد ذلك، بمثل هذه القنابل العشوائية؟"

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية: "لقد التزمت أوكرانيا أيضا بجهود إزالة الألغام بمجرد انتهاء النزاع لتقليل التأثير المحتمل للجولات على المدنيين، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 95 مليون دولار كمساعدة لجهود إزالة الألغام في أوكرانيا".

التزمت إدارة بايدن بأكثر من 41.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في فبراير 2022.

خلال العام ونصف العام الماضيين، كان الرئيس بايدن واضحا أنه سيدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر". تعهدت ألمانيا أيضا بدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر".

أكدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو أنه في حين أنهم سيوفرون جميع المعدات العسكرية لمساعدة أوكرانيا على الوقوف ضد روسيا، وفعل كل ما هو ممكن لتجنب "تورط الناتو" في الحرب.

لكن يتضح من كل هذا أن الولايات المتحدة قررت أمرا سيكون ضرره عليها وعلى الحلفاء والمدنيين فيما بعد بسبب استخدام مثل هذه الأسلحة