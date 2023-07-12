ماذا يعود على الاقتصاد المصري من مهرجان العلمين؟.. مليون زائر متوقع للحدث الترفيهي الأضخم.. و12 نشاطًا متنوعًا على أجندة المهرجان.. وخبراء يوضحون: انتعاش السياحة وفرص العمل أبرز العوائد الاقتصادية

تحت شعار "العالم علمين" وخلال أقل من 48 ساعة ينطلق الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين 2023، في نسخته الأولى والذي يقام في العلمين الجديدة، والذي من المنتظر أن يمتد على مدار شهرين تقريبا، حيث يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

ويشتمل مهرجان العلمين على 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي والثقافي ويضم المهرجان نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة بصفتهم الشخصية والرسمية، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي.

مهرجان العلمين.. تفاصيل الحدث

وفي تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تستضيف مدينة العلمين الجديدة، المهرجان الترفيهي الأضخم، والذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مدينة العلمين الجديدة تواصل إبهار العالم

وتواصل مدينة العلمين الجديدة إبهار العالم، حيث تعد المدينة إحدى مدن الجيل الرابع، وتقام على مساحة ٤٨ ألف فدان باستثمارات تتخطى ٤٠ مليار جنيه مصري، وتستوعب المدينة ما يقرب من ٤ ملايين مواطن، وتستهدف إلى تحويل ساحل المتوسط بأكمله إلى وجهة ترفيهية وسياحية طوال أيام العام، حيث تضم المدينة ١٥ برجا بارتفاع ١٠٠ متر فوق سطح البحر بتكلفة ٢٨ مليار جنيه وتتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، إلى جانب أطول ممشى سياحي عالمي على شاطئ البحر بطول ١٤ كيلومترا يعادل كورنيش مدينة الإسكندرية، كما يقع المجمع التجاري الترفيهي والذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر، أمام منطقة الأبراج ويضم ٤٠ مبنى يتخلله ٣ مشايات للكورنيش ويضم مركز تجاري كبير يتضمن أكثر من ٣٥٠ علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهي والكافيهات ومقرات للبنوك بالاضافة إلى ٦ بحيرات متصلة بمساحة ١٧٠٠ فدان بالشواطئ.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة ٢٦٠ ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

ماذا يعود على الاقتصاد المصري من مهرجان العلمين؟

وبحسب خبراء متخصصون فإن مهرجان العلمين، من الممكن أن يكون فرصة سانحة لحملة تسويقية عالمية للاستثمارات المصرية إلى جانب دوره الترفيهي والثقافي والرياضي.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن مدينة العلمين الجديدة غيرت مفهوم السياحة في مصر، واعتمدت على التنمية السياحية المستدامة، فمدينة العلمين الجديدة وهي واحدة من أهم المشروعات الكبرى في مصر، عملت على تحويل مسار التنمية، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المدن المصرية.

وأضاف "عنبر" أن المدينة العملاقة قادرة على استيعاب أكبر قدر من العمالة المباشرة وغير المباشرة، وعدد العمالة التي تنتعش نتيجة لنهوض السياحة في هذه المنطقة كبير جدا.

وعن دور "مهرجان العلمين" في تنشيط الاستثمارات داخل مصر، أكد الخبير الاقتصادي أن المهرجان يدخل ضمن جهود كبيرة تبذل في العلمين بهدف تحفيز الطلب عبر وجود هذا الكم من المشروعات التي توفر فرص العمل ويرفع معدل استهلاك الأفراد، وهو ما يسمى بتحفيز الطلب وتحريك العملية الاقتصادية، عبر إقامة مشروعات أخرى تنتعش نتيجة لانتعاش السياحة وبالتالي توفير دخول وفرص عمل لقطاع كبير من العمالة غير المباشرة من القطاعات الخدمية التي تتعلق بالسياحة مثل الطيران والأغذية والترفيه وغيرها.

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تعمل بخطى ثابتة على تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، من أجل تعميق الشراكة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف "جاب الله" في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة عملت على تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم بنية تشريعية قوية لتحفيز الاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار، الذي قدم عددا كبيرا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، مثل الرخصة الذهبية وتخصيص أراض عن طريق حق الانتفاع وغيرها من الاستثمارات.