محافظ كفر الشيخ يتابع إنقاذ عشرات الحالات بحريق مستشفى سيدي سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، ووجه بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، وتوجيه الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع وسط الدلتا، ومدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بسرعة نقل الحالات لمستشفى دسوق العام، ومستشفى كفر الشيخ العام، و مستشفى العبور للتأمين الصحي.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل 13 حالة لمستشفى كفر الشيخ العام، كانوا بعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل الأطفال بحضانة مستشفى سيدي سالم، لمستشفى دسوق، حفاظا على حياتهم، رغم سلامة قسم الحضان

وقال بيان صحفي لديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات حتى الآن، ولا صحة لإصابة أي مريض من الحادث، والحمد لله، وجار المتابعة الصحة لجميع الحالات.

ولكن مصدر طبي، أكد وفاة حالة لسيدة مسنة، تدعى راوية أ م بأحد المستشفيات الخاصة، من الحالات التي تم نقلها من مستشفى سيدى سالم، ولم يعرف سبب الوفاة حتى الآن، وجاري المتابعة.