بالصور.. مؤتمر صحفي لبطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

أقيم اليوم بقاعة دكتور جمال مختار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية خلال الفترة من 11 حتى 17 يوليو الجاري.

أقيم المؤتمر بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية وروبرت ستول عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والدكتورة صفاء الشريف وكيل أول الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فيما تعذر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لالتزامه بتكليف هام، وتعذر أيضًا حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية نظرًا لتزامن افتتاح البطولة مع اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالقاهرة وموجهين كل الدعم لاتحاد الخماسي الحديث.

أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة مسجلة للإعلان عن انطلاق البطولة وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين من كل الدول المتواجدة، مؤكدا سعادته والدولة المصرية باستضافة الأحداث الرياضية العالمية كما هو الحال في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الرياضة أن إقامة بطولة العالم للخماسي الحديث بنظامها الجديد لأول مرة في مصر دليل على ثقة الاتحاد الدولي في مصر والذي يأتي في إطار استضافة سلسلة البطولات العالمية في مصر بسبب البنية التحتية الممتازة التي تطورت في عصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المدينة دائما جاهزة لاستضافة كافة البطولات العالمية في كل الرياضيات مؤكدا أن استضافة بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 17 عاما هو نجاح جديد للمحافظة.

وأضاف أن مدينة الإسكندرية استقبلت خلال البطولة أكثر من 35 دولة تشمل اللاعبين والإداريين والمدربين ورؤساء البعثات مشيرا إلى أن الجميع مرحب به على أرض مصر.

وتابع أنه يدعو كافة البعثات المشاركة في البطولة لزيارة المعالم الأثرية التاريخية للمحافظة باستضافة كاملة من المحافظة خلال البطولة وعقب انتهائها متمنيا للجميع التوفيق في المنافسات.

كما وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على كل يقدمه كي تظهر الإسكندرية في أبهى صورة كعادتها.

ورحب عبدالغفار بالمهندس شريف العريان مؤكدا على جهده الكبير وعمله الدؤوب، فهو رئيس لاتحاد من أنجح إن لم يكن أنجح اتحاد مصري.

وأعرب عن سعادته باستضافة بطولة العالم للشباب ، بعد نجاح استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2021 ، وبطولة العالم للكبار العام الماضي ، والتي حصلت على جائزة أفضل تنظيم عام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، كما أعرب تهنئته لمهند شعبان صاحب ذهبية كأس العالم، واول المتأهلين من اللعبة لأولمبياد باريس 2024 ، كونه أحد أبناء الأكاديمية.

وأكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في كلمته أن أهمية البطولة هذا العام تكمن في أنها تشهد التطبيق الأول لمنافسة الموانع على مستوى بطولات الاتحاد الدولي والتي سيتم استبدالها بلعبة الفروسية عقب أولمبياد باريس 2024.

أردف العريان أن هناك صعوبات واجهت الاتحاد في تطبيق هذه اللعبة وأولها عدم التدريب الكافِ على المنافسة ولكن اللاعبين على قدر المسؤولية وأشكرهم على هذا الجهد.

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