الولايات المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في كوبا

دعت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلمًا في كوبا.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحث المجتمع الدولي على الانضمام إليها في مطالبة الحكومة الكوبية بالإفراج عن مئات الطلاب والصحفيين والفنانين والشباب وغيرهم ممن تم سجنهم ظلمًا.

جاء البيان احتفالا بمرور عامين على رفع عشرات الآلاف من الكوبيين في جميع أنحاء الجزيرة أصواتهم من أجل حرياتهم الأساسية.

وأكد البيان تضامن الولايات المتحدة مع أولئك الموجودين في كوبا الذين يواصلون الرغبة في الديمقراطية الحرة حيث تُسمع أصواتهم وتزدهر أعمالهم ويمكن لأطفالهم تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.

وتابع البيان أن العالم لن ينسى أولئك الذين جعلوا أصواتهم مسموعة بشجاعة في مواجهة القمع الشديد بما في ذلك أكثر من 700 شخص ما زالوا في السجون الكوبية محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 25 عامًا لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع السلمي.

وفرضت الحكومة الأمريكية عدة جولات من العقوبات والقيود على التأشيرات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.