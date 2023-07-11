ضياء الدين داود : حل أزمة محطات الوقود في دمياط

أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ،حل أزمة السولار حيث قام النائب ضياء الدين داود بزيارات مكثفة خلال الثلاثة أيام الماضية والتقى بقيادات الهيئة العامة للبترول ،و بالتنسيق مع المهندس ايمن عبد البديع نائب رئيس الهيئة لإنهاء أزمة السولار وتوفير الكميات المطلوبة لأسطول الصيد بقطاع محافظة دمياط خاصة وأن المحافظة تضم ثلثي أسطول الصيد المصري.

وقال ضياء الدين داود أنه تم اخطار رؤساء الشركات بأن تعود الكميات لمحطات تمويل السفن بقطاع دمياط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وعليه تم إخطار المهندس محمد جمال مدير محطة شاوة الموردة لمحطات مصر البترول بالقرار وبمراجعة شكرى اللاوندى صاحب محطة تمويل سفن أكد انه تم زيادة الكمية ورفع الكمية المخصصة له من ٢ مليون إلى ٣ مليون و ٥٧٠ الف لتر وتم زيادة محطة الحاج حسن القشاوى من ٥٠٠ الف لتر إلى ٦٥٠ الف لتر وجارى تفعيل توكيل المحطة الليبية بذات المحطة من ٣٠٠ الف لتر إلى مليون و ٥٠٠ الف لتر بمحطة الحاج محمد احمد القشاوى وجارى حل أزمة محطة عبدالحميد الشيخ وتم ضخ كميات لمحطة الأتربى .