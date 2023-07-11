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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تفاصيل اجتماع أمانة القبائل العربية والعائلات المصرية بحزب حماة الوطن

مقر حزب حماة الوطن
مقر حزب حماة الوطن
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عقدت الأمانة المركزية لشؤون القبائل العربية والعائلات المصرية، اجتماعا بمقر حزب حماة الوطن، برئاسة الأمين العام للأمانة المركزية النائب فايز أبو حرب، وعضوية الدكتورة جهاد مخاليف، وضياء الجارحي الأمين المساعد للأمانة المركزية لشؤون القبائل العربية والعائلات المصرية بالحزب.

يأتي ذلك لتفعيل دور الأمانة العامة، وأمانات المحافظات، والقيام بزيارات ميدانية للمحافظات، والتواجد على أرض الواقع، وتفعيل كافة الأنشطة والفعاليات والبرامج الخاصة بأمانة الحزب، لخدمة المجتمع، وخدمة كل المصريين، تحت رعاية الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، والأمين العام للحزب اللواء طارق نصير. 

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القبائل العربية العائلات المصرية حزب حماة الوطن النائب فايز أبو حرب