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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. القنابل العنقودية.. القاتل المفترس يُثير أزمة عالمية بعد قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالذخائر

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 12 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

القنابل العنقودية.. القاتل المفترس يُثير أزمة عالمية بعد قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالذخائر
بمسيرات روسية.. استهداف منشآت للحبوب في أوديسا الأوكرانية
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. السويد على أبواب الانضمام للناتو بعد موافقة أردوغان 
.. والحلف يرسم خطة انضمام كييف
حرب الظل.. عملية "الموساد" في العمق الإيراني.. حلقة جديدة في الصراع بين طهران وتل أبيب 
استعداد وجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي القوات الخاصة

أوكرانيا أردوغان الموساد