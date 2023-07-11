مرثا محروس: انضمام مصر لـ "الأفرا" يدعم التعاون مع الدول الإفريقية

رحبت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

وأشارت "محروس" فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة الاتفاقية، إلى أهمية انضمام مصر إلى عضوية "أفرا"، للحفاظ على استمرار ريادة مصر في أفريقيا وزيادة التعاون مع الدول الإفريقية.

وتابعت: النص في التعديل علي أن تكون عضوية الدولة في "الأفرا" مستمرة دون تجديد إلى ما لا نهاية بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات، له أهمية كبيرة في استمرار المشروعات المشتركة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء في عدد من المجالات الهامة ومنها الزراعة، مُقاومة الآفات بالطرق النووية، المياه والإنتاج الحيواني، العلاج بالإشعاع والطب النووي".

يشار إلى أن اتفاق "الأفرا" يعد إطار قانوني دولي بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل للبحوث والتنمية والتدريب على مستوى القارة في مجالات تطوير وتطبيق التكنولوجيات النووية من أجل السلام،

وانضمت جمهورية مصر العربية لهذا الاتفاق عام 1990 وتُجدد عضوية الدول كل خمس سنوات ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بالاتفاق 45 دولة أفريقية، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء فيها وذلك بتقديم مشروعات مشتركة في مجالات عديدة منها: الزراعة، مُقاومة الآفات بالطرق النووية، المياه والإنتاج الحيواني، العلاج بالإشعاع والطب النووي، الوقاية الإشعاعية معالجة النفايات، المركبات الصيدلانية، صيانة الأجهزة النووية، الاختبارات اللاإتلافية، التعقيم بالإشعاع وأمان المفاعلات وغيرها، وتشمل هذه المساعدات الإمداد بأجهزة صغيرة ومستلزمات التشغيل والتدريب وإيفاد الخبراء،

وطبقًا لبنود الاتفاق ثدار مشروعات "الأفرا" من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال إدارة محلية داخل كل دولة إفريقية ممثلة في المنسق الوطني ويمثله في جمهورية مصر العربية رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بصفته.

