عباس الحاج: 85% من اللبنانيين يعانون من نقص المحاصيل الزراعية

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ 85% من اللبنانيين يعانون من نقص المحاصيل الزراعية، ولكنه يرى إمكانية خلق نهضة في القطاع الزراعي: "المستقبل القريب للبنان واعد، فنحن نفكر في الحلقة الضيقة ثم الحلقة الأوسع".

وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحلقة الضيقة هي إيجاد الآلية التي تساعدنا على بناء اقتصاد متين وأن يكون ذراعاه الزراعة والاقتصاد من خلال المساحات المزروعة والتنويع، ولن يكون هذا الأمر بالفرض ولكن من خلال وضع محفزات للمزارع اللبناني وتوجيهه في اتجاه معين مثل زراعة القمح أو الزعفران أو البقوليات.

وتابع وزير الزراعة اللبناني، أن بلاده يوجد فيها 4 شهور من السنة تسمى بـ"الشهور البيضاء"، بسبب عدم وجود إنتاج للخضار والحشائش، ومن ثم، فإن الوزارة لا تكتفِ بالاستيراد من مصر والأردن فقط، لكنها توسع مساحات الخيم البلاستيكية، إذ إنها تؤمن 12% من حاجة السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت من البنك الدولي عبر القرض الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بـ200 مليون دولار، أن يكون هناك 100 ألف خيمة (صوبة) زراعية، وهو ما يؤدي إلى تأمين 30% من حاجة السوق المحلي بدلا من 12%، ومن ثم تخفيف الاستيراد.