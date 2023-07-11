ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طن تشمل : 1500 طن حديد تسليح و 3600 طن رمل و 5907 طن أسمنت معبأ و 8919 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46678 طن تشمل : 1201 طن خشب زان و 1378 طن حديد و 5354 طن ابلاكاش و 336 طن صودا معبأ و 1055 طن فول صويا و 2262 طن أرز معبأ و 10900 طن فول و 1600 طن عدس و 7538 طن خردة و 8675 طن قمح و 6379 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 298 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165379 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221716 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3496 شاحنة .

من جهة اخرى قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة في محافظة دمياط تحت إشراف دكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة و المرور الميداني علي محطات مياة الشرب ومحطات معالجة الصرف و حمامات السباحة و سحب العينات الحقلية و المعملية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية و المحافظة على الصحة العامة للمواطنين،في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم