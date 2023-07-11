حملات رقابية مشددة على محطات المياه وحمامات السباحة في دمياط

قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة في محافظة دمياط تحت إشراف دكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة و المرور الميداني علي محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف و حمامات السباحة و سحب العينات الحقلية والمعملية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم

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‏ تم مرور فرق صحة البيئة بقيادة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة على محطات مياة الشرب في جميع أنحاء المحافظة تم سحب عدد 975عينة حقلية و معملية من طرود و الشبكات للتأكد من صلاحيتها الشرب و مطابقتها للمعايير الصحية و المرور علي حمامات السباحة للتأكد من استيفاءها للشروط الصحية و تم سحب عدد 39 عينة حقلية و معملية و تم المرور على محطات معالجة الصرف الصحي وسحب 132عينة حقلية و65 معملية و ذلك للتأكد من أن عملية المعالجة تتم بشكل صحيح و غير مضر للبيئة

وتم اتخاذ كل الإجراءات الفورية و القانونية بناء علي تعليمات وكيل وزارة الصحة جراء المرور على كل اعمال صحة البيئة و التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٣ بداية من يوليو الجارى وحتى نهاية ديسمبر .

تأتي تلك الخطة استكمالا للاستراتيجية المتعلقة بتغطية كافة المناطق والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لأهالى القرى بالمجان ، حيث تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

فيما يلى بيان بتلك الخطة والتى تشمل مراكز المحافظة ومدينتى دمياط ودمياط الجديدة.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن استمرار المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" اكشف بالمجان في مبادرات الصحة العامة واطّمن على صحتك يوميا ب٦٨ منشأة رعاية صحية أولية بمحافظة دمياط تحت شعار انزل واكشف في مبادرة #١٠٠_يوم_صحة .

تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة كلا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا)،ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية،(التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة)