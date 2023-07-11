مصر مهد التطوير العمراني

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 09:56 م

رسمت مصر خريطة العمران منذ فجر التاريخ، بينما كان الإنسان يعيش حياة بدائية، خطط المصري القديم لبناء أعظم المعابد التي تعجز عنها البشرية ليومنا هذا، ولا يخفى على أحد سوى من كان على قلبه غمامة، أو فقد البصر في أن يُنكر دور مصر العظيم في النهوض بالإنسانية.

توالت إنجازات المصري منذ أكثر من 5 آلاف عاما، وهو ينهض بالبشرية، ولا أُخفي سراً، أن البشرية مدينة لمصر بالتطور العمراني، لم نجد حضارة مثلنا، فسعى المصري في البناء وخلق مجتمعات عمرانية، ليعلم أهل الأرض جميعاً أن التطور يأتي من هنا، من مصر أرض الحضارات وكنانة الله في أرضه.

ورغم الصعوبات التي مرت بالمصريين، استطاعوا أن يحولوا المحنة إلى منحة، فمن يُنكر النهضة التي تحدث في مصر؟ ومن يُنكر التطور العمراني الذي يمتد من الإسكندرية إلى أسوان، مباني في كل ربوع أرض مصر، وطرق عالمية لم نكن نحلم بها يوما، فنجحت القيادة المصرية في إنشاء 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، لا تختلف عن التصميمات العالمية، بل تتفوق عليها، فنجحت مصر بقيادتها الواعية في رسم خريطة عمرانية جديدة ملموسة، وليس هذا فحسب، فتواصلت مساعي القيادة في عودة القاهرة للخريطة السياحية العالمية من خلال العمل على القضاء التكدس المروري، إما بالطرق الجديدة تارة، وبنقل الوزارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة تارة أخرى، حتى يجد أهلها المتنفس والحياة الهادئة، وهدمت كل الأقوال التي كانت تدعي أن بالتخلي عن العاصمة التاريخية لمصر، فعظمت الدولة المصرية من الدور الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية، ونجحت في التوسعات الساحلية حتى أننا شاهدنا "أيقونة البحر المتوسط" من الشمال وتحديدا العلمين الجديدة، وفي الشرق كانت مدينة الجلالة شاهدة على تحقيق أحلام المصريين، لتنفذ مصر حلمها بتحقيق رؤية 2030 لزيادة المساحة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية.

أتذكر ذات مرة حديثي مع أحد المحبطين حول تحقيق طفرة في المجال العمراني، أن مصر تواجه صعوبات يصعب تحقيق هذه الطفرة، وقتها كنت على يقين إن قضاءنا على الإرهاب سيجعلنا نخوض حربا أخرى، وشكلا أخر للإرهاب وهو القضاء على العشوائيات، وقتها أخبرته أننا بالعلم والسعي نجعل الحلم حقيقة، الأسبوع الماضي سردت له الإنجازات التي نعيشها، وكيف نجحت القيادة المصرية في تغير مفهوم الالتفاف حول منطقة وادي النيل، فالمصريون يعيشون على 6 بالمائة من مساحة مصر، بينما الآن في عمل مستمر للوصول للعيش على 20 بالمائة، فمن بنى حضارة استمرت منذ فجر التاريخ ليومنا هذا، قادر على تكرار تجاربه مرات ومرات، وخاصة أننا نجحنا في تطبيق فكرة الرأسمالية العقارية.

أعلم أن هناك تحديات تواجهنا خلال الفترات القادمة، ولكن على ثقة بقدرتنا على النجاح وتخطي الصعاب.