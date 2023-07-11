مدرب المنتخب الأوليمبي: أنصح إبراهيم عادل بالاحتراف في الخارج

قال وائل رياض «شيتوس» المدرب العام للمنتخب الأوليمبي، خلال تصريحات عبر برنامج «في الملعب وأنت سايق» أنصح إبراهيم عادل لاعب الفراعنة الشباب بالاحتراف في الخارج، مؤكدا الاحتراف ثم الاحتراف، لا يفكر سوى فى ذلك، لديه إمكانات رائعة ستجعله في مكانة كبيرة».

وأضاف مدرب الفراعنة أن إبراهيم عادل له نجاحات كبيرة مع المنتخب الأولمبي، وكان متواجدا في الأولمبياد الماضية، ليست غريبة عليه، بل الآن أصبح يملك خبرات أكبر».

ونجح المنتخب الاولمبي المصري من التأهل إلى أولمبياد باريس على حساب غينيا في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.