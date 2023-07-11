نشرة الحوادث| قصة جريمة سائق توك توك أمر الكلب بأكل جسد شاب .. عصابة بيع الأسلحة النارية على فيس بوك

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: سائق توك توك يقتل شابا ويأمر الكلب بأكل جسده، ضبط عصابة بيع الأسلحة النارية على فيس بوك في باب الشعرية، وتحقيقات النيابة بمصرع زوجين وأطفالهما في حريق شقتهم بمنطقة فيصل .. واليكم التفاصيل.
جريمة هزت الزاوية الحمراء| سائق توك توك يقتل شابا.. شقيق الضحية: أمر الكلب يأكل جسده
https://www.albawabhnews.com/4837532
ضبط عصابة بيع الأسلحة النارية على فيس بوك في باب الشعرية
https://www.albawabhnews.com/4837663
تحقيقات النيابة بمصرع زوجين وأطفالهما في حريق شقتهم بمنطقة فيصل
https://www.albawabhnews.com/4837642
خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة مسلحة وتخلف 3 مصابين بالبساتين
https://www.albawabhnews.com/4837706
الأمن يداهم مسكن عنصر إجرامي بالمرج ويضبط بحوزته كيلو هيروين
https://www.albawabhnews.com/4837757