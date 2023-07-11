حريق بقسم الرعاية المركزة بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

اندلع حريق داخل قسم الرعاية المركزة، مساء اليوم الثلاثاء، بمستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أنه نشب حريق مساء اليوم، بقسم العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار، عن الموقع الذي تأثر بالحريق.

وأضاف: هناك متابعة وتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

وأشار المصدر، أنه حتى الآن، لم يتم رصد أي حالات وفاة، أو إصابات متأثرة بالحريق، وسيتم الاعلان عن ذلك، وسط متابعة مستمرة من محافظ كفر الشيخ.

وكان الدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفرالشيخ، قد استقبل قبل أسبوعين، لجنة من مديرية الصحة، لحصر أفضل الأماكن المناسبة لاختيارها بديلًا للمستشفى المركزى، لنقل الأجهزة والمعدات فيها وتجهيزها، وذلك استعدادًا لإحلالها وتجديدها لتكون بمثابة صرح طبي كبير يخدم أهالي المركز والمدينة، فى ضوء دعم الدولة للقطاع الطبي والمنشآت الصحية والعلاجية.



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