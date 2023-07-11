تعرف على غيابات الاتحاد أمام المقاولون بالجولة قبل الأخيرة بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، نظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غداً الأربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويعاني من الاتحاد السكندري من الغيابات والإصابات أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

حراسة المرمى :المهدي سليمان وفارس السيد.

وخالد صبحي وكازيتو وخالد الغندور ومحمود علاء وهشام صلاح وأحمد عادل "ميسي" وعمار حمدي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة، بينما المقاولون العرب في المركز السادس برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .