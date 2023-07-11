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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ميني باص بطريق مطروح

إصابة 4 أشخاص إثر
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ميني باص بطريق مطروح
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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميني باص بنطاق مركز ومدينة الضبعة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 4 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميني باص بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي. 

وجاءت أسماء المصابين كالتالى:

1- السيده سنوسي محمود 54 سنة، تعاني من كدمة شديدة بالظهر. 
2- أحمد عباس حسن 60 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 
3- ساميه محمد موسى 60 سنة، تعاني من كدمة شديدة بالظهر. 
4- وفاء سنوسي محمود 41 سنة، تعاني من كدمه شديدة بالرقبة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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