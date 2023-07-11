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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زوران مانولوفيتش يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون العرب

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش يعلن قائمة الاتحاد لمباراة المقاولون ل
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة إنبي، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: عمرو خليل وصبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وصبري رحيل.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود ومورو ساليفو ووعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد.

خط الهجوم: اوستن اموتو ومابولولو وأحمد حامدين.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة، بينما المقاولون العرب في المركز الـسادس برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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