وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين نموذج لتعاون مؤسسات الدولة للخروج بحدث غير مسبوق

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّ مهرجان العلمين يمثل نموذجا لتعاون قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة للخروج بحدث غير مسبوق من المنتظر أن يستقطب مليون زائر من داخل وخارج مصر، كي يشهدوا الفعاليات الثقافية والفنية التي تنير سماء هذا الحدث المبهر وتجعل من تجربة الحضور مليئة بالتعلم والترفيه.

وأضافت "الكيلاني"، في كلمتها خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، نقلته قناة "اكسترا نيوز": "حرصنا على أن يضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك ونحن نسعى جاهدين إلى تقديم محتوى ذي جودة عالية وإبهار للحضور بما نقدمه، فنحن نؤمن بأهمية الثقافة والفن في بناء المجتمع وتعزيز التفاهم والترابط".

وتابعت وزيرة الثقافة: "نأمل أن تستمتعوا بكل لحظة في هذا المهرجان الذي يمثل فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية، حيث يمثل التنوع والإبهار في تقديم الفعاليات في أقدم حدث بالشرق الأوسط على مدار الموسم الصيفي، وذلك على أرض هذه المدينة الساحرة التي وُلدت عملاقة في قلب منطقة لها تاريخ طويل وممتد".