مطالب بمنع حفل ترافيس سكوت على سفح الأهرامات

طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة “فيس بوك وتويتر” منع حفل ترافيس سكوت على سفح الأهرامات واعتبروها مخاطرة كبيرة نظرا لما يقدمه سكوت فى حفلاته من أشياء غريبة لم يعتاد جمهورنا على رؤيتها والتى يعتبرها الكثيرون انها طقوس شيطانية.

واختار مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، أهرامات الجيزة، لتشهد حفل إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية Utopia، والذي يعد متابعة لألبوم Astroworld، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وأعلن المغني ترافس سكوت، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قدومه إلى مصر للترويج لـ ألبومه الجديد "يوتوبيا"، من خلال حفل أمام الأهرامات.

وأعلن ترافس عن إحيائه حفلات غنائية أمام عجائب الدنيا السبعة، واختار الأهرامات لتكون العجيبة الأولى التي يبدأ بها، ويطلق منها ألبومه الجديد Utopia.

وفقا للموقع الخاص بتراڤيس سيكون موعد الحفل في 28 يوليو، وهناك فئتان فقط للتذاكر الـ«Premium» وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه، وجدير بالذكر أن التذاكر نفذت خلال ربع ساعة من إعلان الحفل.

واحتفلت صفحة المعجبين الرسمية الخاصة بالرابر العالمي، على موقع “تويتر”، بنفاذ تذاكر حفله المقرر إقامته في أهرامات الجيزة بتاريخ ٢٨ يوليو.

يشار الى ان تراڤيس سكوت هو مغني راب أمريكي مثير للجدل وحصل على 8 ترشيحات لجوائز الجرامي، وفاز بجائزة الـ بيلبورد الموسيقية، ولكنه اكتسب الكثير من الدعاية السلبية في نوفمبر 2021 في مهرجان أسترو وورلد الموسيقي.

حيث تدافعت الجماهير لمقدمة المسرح خلال فقرة تراڤيس، وهو الأمر الذي نتج عنه مقتل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين التسع سنوات والـ 27 سنة.

وتم رفع دعاوى قضائية متعددة ضد الفنان والمنظمين الآخرين، بما في ذلك شركة الترفيه Live Nation التي أنتجت الحدث، ونفى المتهمون الادعاءات القائلة بأن التقصير في التخطيط والترويج للمهرجان ساهم في الوفيات.

ووفقا لـ موقع «CNN»، فقد أعلنت هيئة المحلفين، الشهر الماضي، عن رفضها توجيه الاتهام لسكوت بخصوص التدافع وموت الـ 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة المئات خلال المهرجان.