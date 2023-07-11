وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين مناسبة استثنائية غير مسبوقة وجزء من القوة الناعمة لمصر

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّ مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن العلمين مدينة عالمية جديدة واعدة وإحدى ثمار الجمهورية الجديدة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، والتي تؤكد أنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس المصريين.

وأضافت "الكيلاني"، في كلمتها خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، نقلته قناة "اكسترا نيوز": "أعبر عن سعادتي الشديدة بمشاركة وزارة الثقافة في هذا الحدث الضخم وغير المسبوق، حيث يعتبر المهرجان أحد صور القوة الناعمة لمصر، والتي تمكنت من خلالها الدخول لكل بيت عربي من المحيط للخليج".

وتابعت، أن الثقافة المصرية ستظل هي كلمة السر التي تتيح لمصر استكمال مسيرتها الحضارية وبناء جمهوريتها الجديدة بثقة وثبات، مشددة على أن مهرجان العلمين يمثل مناسبة استثنائية غير مسبوقة، فيما يجمع بين الترفيه والثقافة والفن والرياضة والسياحة في إطار واحد.