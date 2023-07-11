تشكيل سموحة لمباراة إنبي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الممتاز.
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء إنبي ، والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل سموحة كالآتي :
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: شريف رضا - محمد مغربي - أحمد حكم - طارق علاء .
خط الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - مصطفى سعد "ميسي" - صديق أوجولا .
خط الهجوم: حسين فيصل - بواتينج .
والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـ ١٣ برصيد ٣٦ نقطة ،بينما إنبي في المركز السابع برصيد ٤٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .