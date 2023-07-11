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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل سموحة لمباراة إنبي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

أحمد سامي يعلن تشكيل
أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام إنبي في الدوري
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تشكيل سموحة لمباراة إنبي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الممتاز.
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء إنبي ، والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا  - محمد مغربي - أحمد حكم - طارق علاء .

خط الوسط: محمود حليمو  – دوكو دودو - مصطفى سعد "ميسي" - صديق أوجولا .

خط الهجوم: حسين فيصل - بواتينج .

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـ ١٣ برصيد ٣٦ نقطة ،بينما إنبي في المركز السابع برصيد ٤٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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