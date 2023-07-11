رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس مجلس النواب السابق

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم بمقر رئاسة الهيئة ، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

والمستشار يسري مدني بقسم الدستورية العليا

وقد أثني الدكتور على عبد العال على حسن وحفاوة الاستقبال مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة للدفاع عن الحق والمال العام للدولة باعتبار الهيئة أقدم وأعرق الهيئات القضائية معرباً عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق على هذه التهنئة الرقيقة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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