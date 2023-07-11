لجنة المسابقات تقرر إيقاف 2451 من جمهور الإسماعيلي لمدة مباراتين

قررت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة تحت إشراف عامر حسين، إيقاف 2451 مشجعًا من جماهير النادي الإسماعيلي مباراتين، بسبب السباب الجماعي في مباراة الدراويش والداخلية، أمس، في الجولة الـ 33 من عمر الدوري الممتاز.

ويتم تطبيق هذه العقوبة في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد على ملعب ستاد الإسماعيلية في الأسبوع الـ 34 في الدوري الممتاز، وأول مباراة رسمية للإسماعيلي في الدوري بالموسم الجديد.

وجاءت عقوبات لجنة المسابقات لجماهير الإسماعيلي على خلفية ما بدر منهم في مباراة الفريق أمام فريق الداخلية، أمس، والتي أقيمت على ملعب ستاد السويس.

وعلى مدار الموسم الحالي وقعت لجنة المسابقات عقوبة حرمان الجماهير من حضور المباريات أكثر من مرة، بسبب التجاوزات التي شهدتها بعض المباريات.

وقبل أيام قررت رابطة الأندية المحترفة، حرمان عدد 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية بطولة الدوري موسم 2022 لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي، الذي أقيم أواخر الأسبوع الماضي المؤجل من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

كما تقرر حرمان 217 مشجعًا من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الدوري، لما بدر منهم أيضًا خلال اللقاء ذاته.