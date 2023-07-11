مركز جسور الثقافي ينظم ورشة بعنوان "الجيولوجي الصغير"

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "الجيولوجي الصغير" عن طبقات الأرض وتكوينها للأطفال بالصف الرابع والخامس الابتدائي في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة تعريف الطفل بالكون والكواكب من حوله وباطن الأرض وتكون الصخور منذ آلاف السنين، إذ تهدف إلى تعليم المنهج الدراسي بشكل ترفيهي وتفاعلي وسهل الفهم بالنسبة للأطفال، وذلك مع مدربين متخصصين من برنامج Steam.

برنامج Steam يستخدم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بهدف ايصال المعلومات بطرق متعددة، وذلك من خلال تطبيقات عملية وبرامج متخصصة في التدريس، كي يتمكن المتدرب من دمج العلوم النظرية المدرسية بالجانب التطبيقي والعملي في ورش العمل المتنوعة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.