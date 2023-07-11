للتهنئة.. رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم بمقر رئاسة الهيئة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد ضم كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.



جاء ذلك بحضور كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة:

المستشار أحمد حسين عرفة

والمستشار جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت

والمستشار رفعت محمد المحلاوي

والمستشار رجب محمد الموزي

والمستشار مصطفى عراقي ابو العينين

والمستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام

كما حضر اللقاء السادة المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.



وخلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به قضايا الدولة، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة هيئة قضايا الدولة، كأعرق هيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.



ومن جانبه، عَبّرَ رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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