مجلس أمناء دمياط الجديدة يناقش تنفيذ شاطئ لذوي الهمم

انعقد اليوم جلسة مجلس الأمناء رقم ٦ بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده،برئاسة الدكتور أسامه التابعي حفيله رئيس المجلس وبحضور المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وممثلي الجهاز والسكان والمستثمرين وممثلي الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة،لمناقشة جدول الأعمال ومتابعة قرارات المجلس في الجلسة السابقة.

وكانت أهم الموضوعات التي تناولتها الجلسة دعم تنفيذ شاطئ ذو الهمم بمنطقة الشاطئ لتوفير الخدمات الترفيهية الشاطئية لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة إيماناً من جهاز المدينة وتقديراً لهم على تحديهم للصعاب وتأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة تماشياً مع التوجهات الرئاسية ،و دعم جامعة الأزهر (الكلية الأزهرية بنين) ،و دعم قصر ثقافة مدينة دمياط الجديده .

كما تم مناقشة دراسة إمكانية إستغلال سيارات الفان كبديل حضاري للقضاء على ظاهرة التوكتوك بالمنطقة الصناعية ،ودراسة الإحتياجات الأمنية بالمدينة ،و متابعة إنشاء السوق الحضاري سوق للخضر والفاكهه ، و سوق السمك بالمدينة .