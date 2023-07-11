الكهرباء: الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم 11 ألفًا و50 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء، تبلغ نحو 11 ألفًا و50 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم أمس الاثنين خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين .

وذكر المرصد في نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 33 ألف و 300 ميجاوات، مقابل 33 الف و 100 ميجاوات الحمل الاقصي مساء أمس ،كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 26 ألفا و 335 ميجاوات.

وأضاف الجهاز في بيانه ان متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 426.69 جرام / ك. و.س ، ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني ان (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

الجدير بالذكر أن مرصد الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء يصدر نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها ترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما يعني تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

ومن ناحية اخري أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن معدل استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية يرتفع مع بداية اشهر الصيف وانتهاء اشهر الشتاء و ارتفاع درجات الحرارة و الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء واجهزة التبريد التي تعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

موضحا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

واكد المصدر علي أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.