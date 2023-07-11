أمل توفيق تحقق ذهبية وفضية رفع الأثقال في دورة الألعاب العربية بالجزائر

حققت أمل توفيق ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات وزن 49 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليًا.

ونجحت أمل توفيق في تحقيق الميدالية الذهبية في النطر والميدالية الفضية في الخطف.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر ل6 ميداليات ذهب وميدالية فضة.