حبس إيطالي الجنسية متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، وتحت اشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية حبس ايطالي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني وذلك بعد ضبطة بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا خلال اتجاره في النقد الأجنبي بنطاق قسم اول المنصورة وبحوزتة كميات من العملات الأجنبية.

كان أحمد مدحت، وكيل النائب العام، وكيل النائب العام قد باشر التحقيقات مع المتهم وامر بارسال حرز الهاتف المحمول للادارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وكذلك توريد المبلغ المالى الاجنبي بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية باحدى البنوك على ذمة القضية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر رقم ١٢٠٢٥ جنح اول المنصورة والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بشأن ضبط"أدهم.م.ا"، 32 عامًا، ايطالي الجنسية - وبحوزته ( 6700 يورو ، 5825 درهم اماراتي و هاتف محمول ( لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء مخالفاً بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.

بمواجهة المتهم إعتراف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قررت حبسه.