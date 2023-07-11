تعرف على موعد تسلم الأهلي درع الدوري بعد تتويجه باللقب

كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المحترفة، موقفها من تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "إنه من الصعب تسليم الأهلي درع الدوري في القمة".

وأوضح المصدر أن درع الدورى يتواجد فى نادى الزمالك حتى الآن، ولم يتم تسليمه لاتحاد الكرة كى يتم تجهيزه قبل تسليمه للأهلى، لذا سيكون من الصعب تسليم الدرع للأهلى فى مباراة الخميس المقبل.

وحسم الأهلى لقب الدورى المصرى رقم 43 فى تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

تتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.